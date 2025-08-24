به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی خانه تمرین شمس، نهمین نشست از سلسله نشستهای دوشنبههای کتاب روز دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۹ با موضوع نمایشنامه «طناب» نوشته ژان پییر مارتینز و ترجمه امیررضا فخری برگزار میشود.
در این برنامه، امیررضا فخری به عنوان مترجم اثر حضور دارد و درباره جنبههای ادبی و نمایشی این نمایشنامه سخنرانی میکند.
«طناب» از آثار شاخص مارتینز است که با نگاهی تیزبین به روابط انسانی و موقعیتهای مرزی، فضایی تعلیقآمیز و تفکربرانگیز خلق کرده است. این نمایشنامه برای اولین بار در خانه تمرین شمس با حضور مترجم اثر رونمایی میشود.
این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر (عج)، خیابان رازی، کوچه گودرز، بنبست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
