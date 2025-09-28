به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که سرویس شاباک قصد دارد در خصوص علل شکست عملیات رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران حماس در دوحه تحقیق کند.

این تصمیم شاباک بعد از گذشت یک روز از سخنان یکی از افسران صهیونیست که در حمله به قطر شرکت داشت مبنی بر ناکام ماندن این عملیات اتخاذ شده است.

پیشتر نیز یک منبع بلندپایه قطری اعلام کرده بود که نزدیک بود در حمله رژیم صهیونیستی به دوحه یکی از مسئولان برجسته این کشور جان خود را از دست دهد.

حمله صهیونیست ها به محل برگزاری نشست رهبران حماس در دوحه موجی از واکنش های منفی را در منطقه و جهان به دنبال داشت.