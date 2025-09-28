صادقی: دفاع مقدس عامل گسترش حجاب و حیا در جامعه بوده است

عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفاع مقدس عامل گسترش حجاب و حیا در جامعه بوده، اظهار کرد: این ارزش اسلامی نیز به موفقیت رزمندگان و پشتیبانی مردم از جبهه‌ها کمک کرده است، بی‌توجهی به چنین ارزش‌هایی می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تضعیف کند.

پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و حجاب، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور جنگ هشت‌ساله ملت ایران با رژیم بعث عراق و حامیان جهانی آن، از جمله شوروی، آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و کشورهای هم‌پیمان است؛ نبردی که علاوه بر تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه تقویت کرد.

وی افزود: دفاع مقدس موجب شد قانون و فرهنگ حجاب در کشور بیش از پیش رواج یابد و حمایت مردمی از رزمندگان به‌واسطه پایبندی نظام به ارزش‌های اسلامی شکل بگیرد. بررسی وصیت‌نامه‌های شهدای گرانقدر نشان می‌دهد که آنان به موضوع حجاب و لزوم رعایت این واجب دینی تاکید کرده‌اند.

پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و حجاب نقش بانوان را در این عرصه برجسته دانست و افزود: مادرانی که فرزندان خود را به جبهه‌ها فرستادند، زنانی که با اهدای طلا، جواهرات و اموال ارزشمند به پشتیبانی جنگ پرداختند، کسانی که برای رزمندگان اقلام خوراکی همچون نان، تخم‌مرغ و کمپوت تهیه کردند، و بانوانی که با روشنگری در مساجد و محافل مردم را به «جهاد تبیین» فراخواندند، همگی نمونه‌هایی از این حضور مؤثر هستند.

وی بیان کرد: فضای معنوی و حماسی شهرها، تحت‌تأثیر تشییع پیکرهای مطهر شهدا و انتشار وصیت‌نامه‌های آنان، مانع از گسترش بی‌بندوباری و تقویت‌کننده روحیه پاکدامنی بود. خانواده‌های شهدا و به‌ویژه بانوان، الگویی الهام‌بخش برای جوانان ایجاد کردند که آنان را از پذیرش الگوهای غیراخلاقی غربی بازمی‌داشت.

صادقی تصریح کرد: شرایط ویژه دوران جنگ، از جمله شهادت ناگهانی جوانان محله، بمباران‌ها و موشک‌باران‌هایی که هر فردی را در معرض خطر قرار می‌داد، حس نزدیکی به مرگ را در جامعه افزایش داد و تمایل به تجمل‌گرایی و غفلت فرهنگی را کاهش داد.

پژوهشگر و نویسنده حوزه عفاف و حجاب با بیان اینکه این پیوند دوسویه همچنان برای حفظ انسجام ملی ضروری است، اظهار کرد: بی‌توجهی به ارزش‌های مردم، از جمله حجاب، ممکن است موجب فاصله گرفتن اقشار متدین از حمایت نظام شود. حتی اگر هدف تنها حفظ نظام باشد، باید ارزش‌های اسلامی و مردمی به‌طور جدی پاسداری شوند، چرا که دشمنان با ترویج فرهنگ لاابالی‌گری تلاش می‌کنند پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی را تضعیف کنند.

وی افزود: باید مسیر و آرمان شهدا حفظ شود و خون آنان به بهترین شکل پاسداری شود.