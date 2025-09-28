  1. بین الملل
معاریو اعتراف کرد: شکست نتانیاهو در تحقق اهداف یک عملیات

روزنامه معاریو به شکست نتانیاهو در ارائه یک تصویر پیروزمندانه از رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه عبری زبان معاریو اعتراف کرد که قرار بود حمله رژیم صهیونیستی به محل برگزاری نشست سران حماس در قطر یک تصویر پیروزمندانه برای این رژیم در راستای پایان دادن به جنگ غزه رقم بزند اما این طور نشد.

در ادامه این گزارش آمده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود را از موضوع حمله تل آویو به دوحه کنار کشید و نتانیاهو نتوانست اهداف خود را از این حمله محقق سازد.

منابع صهیونیست نیز گفتند، نتانیاهو هرگز در اولویت دادن به منافع شخصی خود در برابر منافع رژیم صهیونیستی تردید نمی کند و این کار را بارها انجام داده است. پیروز نخست جنگ های فرسایشی نتانیاهو است و در نهایت همه از این جنگ ها دست خالی بیرون خواهند آمد.

