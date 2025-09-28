مسئول صهیونیست: باید از ترامپ بخواهیم ما را از بحران نجات دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یکی از مسئولان صنایع نظامی رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه عبری زبان کالکلیست اعتراف کرد: بحرانی که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم بزرگ است. اگر کسی فکر می کند که صنایع نظامی ما می تواند تنها به ارتش به عنوان خریدار دائمی تکیه کند در توهم به سر می برد.

وی اضافه کرد: ما بیم آن داریم که بازار اروپا را به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد دلار از دست بدهیم.

این مسئول صهیونیست بیان کرد: شاید باید از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهیم جنگ غزه را پایان داده و ما را از این بحران خلاص کند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در تمام زمینه ها به ویژه سیاسی و نظامی بدون حمایت های آمریکا توانایی حل بحران های پیش روی خود را ندارد. این رژیم علاوه بر اینکه با بحران های مختلفی در ارتش خود از کمبود نیروی انسانی گرفته تا گسترش اختلافات داخلی رو به رو است بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ غزه هنوز نتوانسته اهداف مورد نظر تل آویو را محقق کند.