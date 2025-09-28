  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

پلیس مهرآباد چهار سارق حرفه‌ای خودرو و موتورسیکلت را دستگیر کرد

پلیس مهرآباد چهار سارق حرفه‌ای خودرو و موتورسیکلت را دستگیر کرد

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد با ردیابی سارقان از طریق دوربین‌های مداربسته، چهار عضو یک باند سرقت را در عملیات ضربتی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو و همچنین موتورسیکلت، در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۹ مهرآباد، بررسی های ماموران در این خصوص آغاز شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: طی بررسی های فنی و پایش دوربین مداربسته محل های سرقت، هویت و مخفیگاه سارقان کشف شد و با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران به مخفیگاه متهمان اعزام شدند.

سرهنگ مهرعلیان، در ادامه افزود: طی یک عملیات ضربتی چهار عضو این باند سرقت، در مخفیگاهشان دستگیر شده و در بازرسی از محل نیز تعدادی اموال مسروقه از قبیل یک دستگاه موتورسیکلت، مدارک مسروقه خودرو، مدارک شناسایی مسروقه و مقادیری موادمخدر کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان بعد از انتقال به کلانتری به جرایم خود اعتراف کرده و ۲ نفر از شکات آنها شناسایی شدند که در نهایت هر چهار متهم با تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.

سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: امنیت مالی و جانی شهروندان خط قرمز پلیس می باشد و با هر کسی که سعی در ایجاد اخلال این امر داشته باشد برخورد می شود.

وی در پایان تاکید کرد: حتماً در مواقع استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی نسبت به اطراف خود آگاه باشند و در صورت مشاهده موارد سرقت یا موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند.

کد خبر 6604642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها