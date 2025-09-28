به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو و همچنین موتورسیکلت، در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۹ مهرآباد، بررسی های ماموران در این خصوص آغاز شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: طی بررسی های فنی و پایش دوربین مداربسته محل های سرقت، هویت و مخفیگاه سارقان کشف شد و با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران به مخفیگاه متهمان اعزام شدند.

سرهنگ مهرعلیان، در ادامه افزود: طی یک عملیات ضربتی چهار عضو این باند سرقت، در مخفیگاهشان دستگیر شده و در بازرسی از محل نیز تعدادی اموال مسروقه از قبیل یک دستگاه موتورسیکلت، مدارک مسروقه خودرو، مدارک شناسایی مسروقه و مقادیری موادمخدر کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان بعد از انتقال به کلانتری به جرایم خود اعتراف کرده و ۲ نفر از شکات آنها شناسایی شدند که در نهایت هر چهار متهم با تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.

سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: امنیت مالی و جانی شهروندان خط قرمز پلیس می باشد و با هر کسی که سعی در ایجاد اخلال این امر داشته باشد برخورد می شود.

وی در پایان تاکید کرد: حتماً در مواقع استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی نسبت به اطراف خود آگاه باشند و در صورت مشاهده موارد سرقت یا موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند.