به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند حرفه‌ای و سابقه‌دار سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده باقرشهر و کشف بیش از ۱۰ فقره پرونده سرقت خبر داد.

مافی در ادامه اظهار کرد: در پی مراجعه و شکایت تعدادی از شهروندان طی هفته‌های اخیر مبنی بر سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده باقرشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۵ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات پلیسی نشان داد متهمان با سوءاستفاده از تاریکی هوا و خلوتی محیط، خودروهای پارک شده را شناسایی و در فرصتی مناسب با تخریب درب خودرو اقدام به سرقت محتویات و قطعات آن می‌کردند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای هدفمند، در پنجم دی‌ماه سال جاری هویت و مخفیگاه متهمان که همگی دارای سابقه کیفری بودند را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی، روز گذشته تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان در محدوده باقرشهر اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر سه سارق را دستگیر کردند.

مافی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۰ عدد ضبط خودرو، ۶ جفت باند، ۳ عدد آمپلی‌فایر و یک عدد ساب خودرو کشف و به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان ۳۶، ۳۸ و ۴۱ ساله پس از انتقال به کلانتری و در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.