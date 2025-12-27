  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

باند حرفه‌ای سرقت محتویات خودرو در باقرشهر متلاشی شد

باند حرفه‌ای سرقت محتویات خودرو در باقرشهر متلاشی شد

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری باند حرفه‌ای و سابقه‌دار سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده باقرشهر و کشف بیش از ۱۰ فقره پرونده سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند حرفه‌ای و سابقه‌دار سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده باقرشهر و کشف بیش از ۱۰ فقره پرونده سرقت خبر داد.

مافی در ادامه اظهار کرد: در پی مراجعه و شکایت تعدادی از شهروندان طی هفته‌های اخیر مبنی بر سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده باقرشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۵ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات پلیسی نشان داد متهمان با سوءاستفاده از تاریکی هوا و خلوتی محیط، خودروهای پارک شده را شناسایی و در فرصتی مناسب با تخریب درب خودرو اقدام به سرقت محتویات و قطعات آن می‌کردند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای هدفمند، در پنجم دی‌ماه سال جاری هویت و مخفیگاه متهمان که همگی دارای سابقه کیفری بودند را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی، روز گذشته تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان در محدوده باقرشهر اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر سه سارق را دستگیر کردند.

مافی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۰ عدد ضبط خودرو، ۶ جفت باند، ۳ عدد آمپلی‌فایر و یک عدد ساب خودرو کشف و به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان ۳۶، ۳۸ و ۴۱ ساله پس از انتقال به کلانتری و در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد خبر 6703723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها