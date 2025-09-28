به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش ماموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات، خبری را در خصوص قدرت نمایی و درگیری اراذل و اوباشی در خیابان ستارخان تهران دریافت و برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

بنابراین گزارش، در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پلیس، این فرد شرور شناسایی شده و مشخص شد با عربده کشی قصد قدرت نمایی و ناامنی محیط برای شهروندان را داشته که بلافاصله پس از ایجاد رعب و وحشت از محل درگیری متواری شده است.

در این گزارش آمده است، تحقیقات ادامه یافت تا اینکه روز گذشته مخفیگاه این متهم در همان محدوده شناسایی شد و تیمی از ماموران با هماهنگی از سوی مرجع قضایی برای دستگیری وی به محل اعزام شدند.

گفتنی است، این متهم در یک عملیات ضربتی در حالی که سعی داشت خود را زیرزمین مخفی کند، دستگیر و برای تحقیقات به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شد و در بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی اعتراف کرد.

در پایان، متهم پس از تکمیل پرونده برای تعیین و تکلیف قضایی به دادسرا معرفی شد.