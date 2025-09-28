پلیس: ۵ سارق با ۲۷ فقره سرقت در شهریار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ پیمان فتاحی، ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۵ سارق در دو عملیات پلیسی و اعتراف آنان به ۲۷ فقره سرقت خبر داد.

فتاحی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه توسط راکبان موتورسیکلت و همچنین سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان شهریار، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ جعفریه با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی سه سارق گوشی‌قاپ شده و در عملیاتی ویژه آنان را در شهرک جعفریه دستگیر کردند. متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی‌ها به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار ادامه داد: در عملیاتی دیگر، مأموران کلانتری ۱۸ باغستان نیز با رصد میدانی و اقدامات پلیسی موفق شدند دو سارق اماکن خصوصی را شناسایی و دستگیر کنند. این متهمان نیز در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

فتاحی در پایان خاطرنشان کرد: هر پنج متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.