به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری، ظهر دوشنبه در نشست خبری گفت: شهریه هزینه‌ای است که در ازای دریافت خدمات آموزشی از جمله تدریس مربی، تجهیزات و ابزار مصرفی، و سایر موارد را کارآموز به آموزشگاه پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: تعرفه آموزشی که در ازای ارائه خدمات آموزشی براساس مقررات از مهارت آموز توسط دولت دریافت می‌شود و میزان آن توسط مراجع دولتی و قانون بودجه تعیین می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه تخفیف‌ها در آموزشگاه‌های آزاد توسط خود آموزشگاه بر اساس شرایط خاص برای کارآموزان محاسبه می‌شود، عنوان کرد: تخیلی در مراکز دولتی برای اساس وضعیت اقتصادی و دهک‌های درآمدی محاسبه می‌شود.

وی بازبینی دهک‌های درآمدی و عدالت توزیعی، توسعه زیرساخت‌های مهارت آموزشی، تقویت اقتصاد مهارت‌محور و کاهش بار دولت، جلوگیری از، آموزش‌های غیرهدفمند و مدرک‌گرایی و واقعی‌سازی آمار ثبت‌نام و حضور کارآموزان را از علل اعمال تعرفه برشمرد.

انصاری با اشاره به اینکه ۵ دهک نخست درآمدی از پرداخت تعرفه معاف هستند، یادآور شد: ۳۰ درصد مهارت‌آموزان در بخش غیردولتی و ۱۳ درصد در بخش دولتی مشمول پرداخت تعرفه بودند.

وی در مورد ساختار پلکانی تعرفه‌های آموزشی بر اساس تخفیف خاطرنشان کرد: برای دوره های ۱۰۱ تا ۲۰۰ ساعت استاندارد تخفیف ۵۰ درصدی ساعت در این بازه به اضافه ۱۰۰ و برای دوره های ۲۰۱ تا ۳۰۰ ساعت استاندارد تخفیف ۷۵ درصدی ساعت در این بازه به اضافه ۱۵۰ در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان ادامه داد: برای دوره‌های بالای ۳۰۰ ساعت استاندارد تخفیف ۸۵ درصدی ساعت در این بازه به اضافه ۱۷۵ در نظر گرفته شده، ضمن اینکه دوره‌هایی با مدت ۱۰۰ ساعت استاندارد یا کمتر، مشمول این نوع تخفیف نمی‌شود.

وی در مورد تخفیف‌های مبتنی بر نوع دوره جغرافیای ارائه آموزش ویژه بخش غیر دولتی عنوان کرد: ماهیت بازه این تخفیف از ۱۵ تا ۵۰ درصد است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعمال می‌شود و آموزشگاه‌ها راسا مجاز به اعمال آن نیستند.

انصاری تصریح کرد: معیارهای اعمال تخفیف توسط سازمان شامل میزان انطباق برنامه آموزش‌های مهارتی هر منطقه با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین و محل جغرافیایی با اولویت آموزشگاه‌های واقع در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار می‌شود.

وی تقاضای بازار کار و تشویق به آموزش در رشته‌های مورد نیاز صنایع، فناوری‌های نوین و مشاغل آینده با حمایت از دوره‌های همگام با تکنولوژی روز و تفاوت میان خوشه‌های آموزشی را از دیگر معیارهای تخفیف در این بخش دانست.