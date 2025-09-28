  1. استانها
  2. کرمان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

دیدار غیر منتظره استاندار کرمان با مادرش در همایش مادران دفاع مقدس

دیدار غیر منتظره استاندار کرمان با مادرش در همایش مادران دفاع مقدس

کرمان-همایش مادران دفاع مقدس در کرمان با دیدار غیرمنتظره استاندار کرمان با مادر خود همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «زنان کویر، آسمان ایثار» به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و در تجلیل از مادران و همسران شهدا صبح امروز یکشنبه در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

در این برنامه که به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان برگزار شد، از مادران و همسران شهدای کرمانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر شد.

حضور همسر شهید یدالله طالبی در جمع مادران دفاع مقدس کرمان و دیدار غیرمنتظره با فرزندش محمدعلی طالبی استاندار کرمان، از حاشیه‌های این ویژه برنامه بود.

خانم "نسیه شاه‌حسینی" کارگردان، فیلمنامه‌نویس و رزمنده دفاع مقدس و "حامد عکسری" شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده مهمانان ویژه این برنامه بودند.

کد خبر 6604809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها