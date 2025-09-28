دیدار غیر منتظره استاندار کرمان با مادرش در همایش مادران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «زنان کویر، آسمان ایثار» به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و در تجلیل از مادران و همسران شهدا صبح امروز یکشنبه در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.
در این برنامه که به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان برگزار شد، از مادران و همسران شهدای کرمانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر شد.
حضور همسر شهید یدالله طالبی در جمع مادران دفاع مقدس کرمان و دیدار غیرمنتظره با فرزندش محمدعلی طالبی استاندار کرمان، از حاشیههای این ویژه برنامه بود.
خانم "نسیه شاهحسینی" کارگردان، فیلمنامهنویس و رزمنده دفاع مقدس و "حامد عکسری" شاعر، ترانهسرا، نویسنده مهمانان ویژه این برنامه بودند.
