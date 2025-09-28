استاندار کرمان: به دنبال مردمی سازی توسعه در کرمان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در نشست با مدیران شهری و شورای شهر یزد که در محل استانداری کرمان انجام شد، گفت: کرمان؛ بهشت ظرفیتها در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی است، اما در اقتصاد صنعتی در بخش صنایع کوچک و متوسط نسبت به استانهای دیگر ضعیف است.
وی دلیل این ضعف را مردمی نشدن توسعه عنوان کرد و افزود: توسعه در کرمان بیشتر دولتی بوده است و الان به دنبال مردمیسازی توسعه در این استان هستیم.
طالبی، با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط کرمان توجیه اقتصادی بالایی دارد، اظهار داشت: در مباحث دانشبنیان رشد خوبی را در استان کرمان شاهد هستیم که در اولویتهای اقتصادی ما قرار دارد.
استاندار کرمان گفت: گردشگری استان کرمان در دورهای بسیار بالاتر از استانهای اطراف بوده است و الان هم زمینه فعالسازی آن وجود دارد که در همین راستا برنامه ویژه گردشگری در نظر گرفتهایم.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای گردشگری در مرکز شهر کرمان برای سرمایهگذاری بسیار زیاد است، ضمن آنکه در حوزه شهر هوشمند نیز کرمان میتواند شاهد اتفاقات بزرگی باشد.
طالبی، از نفع دو استان کرمان و یزد در تقویت ارتباطات و اجرای برنامههای مشترک سخن گفت و افزود: این دو استان مکمل یکدیگر در مباحث گردشگری هستند و بیشترین تعاملات را میتوانند داشته باشند.
وی ابراز داشت: در حوزه صنعت و معدن، استانهای کرمان و یزد ۷۰ درصد منابع کشور را دارند و همگرایی این دو استان معدنی به تقویت این حوزه کمک میکند و منابع ارزشمندی در اختیار دو استان قرار میگیرد.
استاندار کرمان گفت: تبادل تجربه دو استان کرمان و یزد با پیشگامی شهرداری و شورای شهر میتواند شکل گیرد.
نظر شما