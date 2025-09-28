به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در ویژه برنامه "زنان کویر، آسمان ایثار " که در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان در تجلیل از مادران، همسران و فرزندان شهدا برگزار شد گفت: این برنامه سرآغازی برای تبیین هر چه بهتر نقش زنان در دفاع مقدس و تداوم مقاومت ملت ایران باشد.

وی تبیین نقش زنان استان قهرمان‌پرور کرمان را در پرورش شهدا و ایثارگران بزرگی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را مطرح کرد و افزود: به نقش زنان در دفاع مقدس از هدایت و حمایت از رزمندگان در پشت جبهه کمتر پرداخته شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: نقش بزرگ مادران شهدا در پرورش قهرمانانی بود که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صحبت با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز نقش‌آفرینی مادران برای پرورش فرزندی که مقابل دشمن ایستاده و برای آرمان‌های دینی و انقلابی فداکاری کنند، گسترده است.

طالبی، بیان کرد: با روحیه قهرمان‌پروری و ایثارگری این کشور را از هر گزندی در امان می‌دارد و تا چنین زنان قهرمان‌پروری هستند، کشور می‌تواند بایستد و افتخارات را نصیب این سرزمین کند.