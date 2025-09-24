طالبی: مشارکت مردمی وخودجوش کلید موفقیت برنامه های فرهنگی و مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در ستاد اقامه نماز استان کرمان، با اشاره به تدوین سند اقامه نماز، بر قابلیت اجرایی این سند و استخراج راهبردهای آن تاکید کرد.

وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی گفت: باید ساز و کار مشارکت خیرین، به ویژه در حوزه مسجد سازی، فراهم شود.

استاندار کرمان با اشاره به سرمایه‌های خرد مردم استان کرمان گفت: طبق بررسی‌ها، بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار محصول صادراتی در استان کرمان داریم که عمده آن از استان خارج می‌شود،

طالبی، افزود: بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار کشاورزان مذهبی است و می‌توان مشارکت آنها در کارهای خیر را جلب کرد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تشکیل تشکل‌هایی از سوی خود خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراها برای جلب مشارکت مردم تأکید کرد.

وی گفت: موضوع برگزاری نماز جماعت در مدارس باید به خود دانش‌آموزان و شوراهای دانش‌آموزی واگذار شود که این اقدام می‌تواند مشارکت آنان در مراسمات مذهبی و فرهنگی را افزایش دهد.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه استان کرمان می‌تواند پیشگام در واگذاری برخی فعالیت‌های مدارس به دانش‌آموزان و شوراهای آنان شود افزود: مراسمات مذهبی و انقلابی باید خودجوش و مردمی برگزار شود و دخالت بیش از حد دولت در این امور ضروری نیست، چرا که برگزاری خودجوش این مراسمات باعث حضور بیشتر مردم خواهد شد و روح مشارکت مردمی را تقویت می‌کند.