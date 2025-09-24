  1. استانها
  2. کرمان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

طالبی: مشارکت مردمی وخودجوش کلید موفقیت برنامه های فرهنگی و مذهبی است

کرمان- استاندار کرمان گفت: مشارکت مردمی و خودجوش، کلید موفقیت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در ستاد اقامه نماز استان کرمان، با اشاره به تدوین سند اقامه نماز، بر قابلیت اجرایی این سند و استخراج راهبردهای آن تاکید کرد.

وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری رویدادهای فرهنگی و مذهبی گفت: باید ساز و کار مشارکت خیرین، به ویژه در حوزه مسجد سازی، فراهم شود.

استاندار کرمان با اشاره به سرمایه‌های خرد مردم استان کرمان گفت: طبق بررسی‌ها، بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار محصول صادراتی در استان کرمان داریم که عمده آن از استان خارج می‌شود،

طالبی، افزود: بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار کشاورزان مذهبی است و می‌توان مشارکت آنها در کارهای خیر را جلب کرد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تشکیل تشکل‌هایی از سوی خود خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراها برای جلب مشارکت مردم تأکید کرد.

وی گفت: موضوع برگزاری نماز جماعت در مدارس باید به خود دانش‌آموزان و شوراهای دانش‌آموزی واگذار شود که این اقدام می‌تواند مشارکت آنان در مراسمات مذهبی و فرهنگی را افزایش دهد.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه استان کرمان می‌تواند پیشگام در واگذاری برخی فعالیت‌های مدارس به دانش‌آموزان و شوراهای آنان شود افزود: مراسمات مذهبی و انقلابی باید خودجوش و مردمی برگزار شود و دخالت بیش از حد دولت در این امور ضروری نیست، چرا که برگزاری خودجوش این مراسمات باعث حضور بیشتر مردم خواهد شد و روح مشارکت مردمی را تقویت می‌کند.

کد خبر 6600374

