رئیس هیئت داوران جشنواره «همام» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی جشنواره بین المللی «همام»، شهرام گیل آبادی با حکم از سوی سید محمدجواد شوشتری رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی همام، به عنوان رئیس شورای داوران و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره چهارم معرفی شد.

شهرام گیل آبادی نویسنده، تهیه کننده، رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، مدرس کارگردانی، ارتباطات و رسانه است. وی همچنین دارای دکترای مطالعات عالی با گرایش فلسفه هنر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما نیز است. وی از مدیران پیشین شبکه رادیو تهران، شبکه جوان، شبکه نمایش، مدیمرکز هنرهای نمایشی رادیو، عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه همشهری و رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران بوده است.

چهارمین جشنواره بین المللی «همام» با حضور هنرمندان معلول داخلی و خارجی در رشته هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و موسیقی از اول تا ۸ آبان در محل فرهنگستان هنر برگزار می شود. علاقه مندان می‌توانند جهت اطلاع از نحوه برگزاری این رویداد هنری به سایت www.homamfestival.com مراجعه کنند.