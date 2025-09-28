  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

شهدای زندانی سیاسی مسلمان برگ زرینی در تاریخ معاصر هستند

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهدای زندانی سیاسی مسلمان برگ زرینی در تاریخ هستند و امروز پیروزی انقلاب را مدیون خون شهدایی هستیم که با صبر و ایثار انقلاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در همایش «رونمایی از یادمان و بزرگداشت شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب اسلامی ایران» که در باغ موزه قصر برگزار شد، ضمن ابلاغ سلام مهندس اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با توجه به تاکید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت قهرمانان واقعی را به نسل‌های آینده معرفی کنیم.

وی افزود: شهدای زندانی سیاسی مسلمان برگ زرینی در تاریخ معاصر هستند، برادران و خواهرانی در زندان رژیم ستم‌شاهی بودند و امروز پیروزی انقلاب را مدیون خون شهدایی هستیم که با صبر و ایثار در سلول انفرادی انقلاب را به پیروزی رساندند. سیره همه شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه باید به درستی تبیین شود و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. شهیدانی که با رهنمون امام راحل تحول بزرگی ایجاد کردند. ما مدیون شهدا هستیم و از خانواده آنها تشکر و قدردانی می‌کنیم.

اولادقباد خاطرنشان کرد: زندانیان سیاسی که یادگاران شهدا هستند به خوبی می‌توانند تاریخ را روایت کنند. کشور ما ایران، هیچ وقت آغازگر جنگ نبود و جنگ به کشور ما تحمیل شد این در حالی است که مردم ایران آرامش را برای کشورهای دنیا خواستار هستند. رژیم بعث عراق با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها به کشور ما حمله کرد و در مقابل رزمندگان ما سلاح ایمان را داشتند و یک وجب از خاک ما به دست دشمن نیفتاد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد با انتقاد از تحریم‌های بی‌رحمانه علیه کشور ایران و رنج‌هایی برای که برای کودکان بیمار پروانه‌ای به وجود می‌آید، گفت: این تحریم‌ها نشان دهنده دفاع از دموکراسی و حقوق انسانی نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد جنگ فرهنگی بودیم. آمریکا و کشورهای غربی با بیش از ۳۵۰ رسانه علیه کشور ما تولید محتوا کردند تا خود را قهرمان فیلم‌های هالیود معرفی کنند اما ما باید سیره شهدا را به نسل‌های آینده معرفی کنیم تا نوجوانان ما قهرمانان واقعی را بشناسند. عزت و استقلال کشور در مقابل همه تحریم‌ها با وحدت و همدلی باید حفظ شود.

کد خبر 6604887
مینا یاری

