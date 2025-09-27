  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

حضور جمعی از مسئولان بنیاد شهید در مراسم سالگرد سید شهدای مقاومت

جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای شرکت در بزرگداشت اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله به لبنان سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهبد و امور ایثارگران، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد و یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد برای حضور در بزرگداشت اولین سالگرد شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله به لبنان سفر کردند.

در این سفر مهدی محمدی، مشاور رئیس و مدیرکل ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین‌الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباسعلی رضایی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله حضور خواهند داشت.

زیارت مزار شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و اهدای تاج گل، بازدید از برخی بیمارستان‌های جنوب بیروت، دیدار هیأت اعزامی با مسؤولان مؤسسه شهدای لبنان و … از جمله برنامه‌های هیأت اعزامی مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیروت است.

