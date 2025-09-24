اوحدی: عزت امروز ملت ایران، حاصل وفاداری به شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای حج سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۹۴ در دهمین سالگرد شهادت آنان، هشتمین مراسم سراسری بزرگداشت این شهدا با عنوان «لاله های سفید» با حضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مسئولان لشگری و کشوری و خانواده‌های معزز شهدا، در سازمان حج و زیارت برگزار شد.

سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای منا، تأکید کرد: شهدای مظلوم این دو رویداد، یادآور عظمت و مقاومت ملت ما در برابر دشمنان هستند.

وی گفت: امروز دهمین سالگرد شهدای منا است که با شکوهی ویژه در ۳۱ استان کشور و حتی برخی شهرستان‌ها برگزار شد که این گستردگی بی‌سابقه بیانگر توجه ویژه مردم و مسئولان به مقام شهید است.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: آنچه باعث عزت ملت ایران شد، تنها نیروی موشکی نبود، بلکه انسجام ملی و وفاداری مردم به شهدایشان بود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود، چراکه درسی بزرگ برای امت اسلامی است.

اوحدی همچنین با مقایسه جنگ ۱۲ روزه غزه با هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: عمق جنایات دشمن در این جنگ از بسیاری جهات سنگین‌تر بود، چراکه در کنار به شهادت رساندن مردم بی‌گناه، رسانه‌ها و حتی زندان‌ها مورد حمله قرار گرفتند. با این وجود، مقاومت رزمندگان و تدبیر رهبری موجب شد دشمن با ذلت سر خم کند.

وی در ادامه با اشاره به مقام والای شهدا گفت: خداوند در قرآن شهدا را زنده و متنعم بر سفره ضیافت الهی معرفی می‌کند. شهدا نیازی به مراسم یادبود ندارند، اما ما انسان‌های زمینی برای درک مقام والای آنان و استمرار مسیرشان به این آئین‌ها نیازمندیم.

اوحدی با بیان اینکه شهدا دغدغه خانواده‌هایشان را داشتند، افزود: در برخی تفاسیر آمده است که خداوند مقام شفاعت را به شهدا عطا کرده و آنان نخست بستگان خود را شفاعت می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید با ذکر خاطراتی از خانواده‌های شهدای منا گفت: هر شهید یک موضوعیت و یک داستان تاریخی است که می‌تواند برای آیندگان درس‌آموز باشد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: باید به زندگی شهدا با نگاه تحلیلی و عمیق پرداخت، نه صرفاً به عنوان یک حادثه گذرا.

اوحدی در پایان با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با سالگرد فاجعه منا تأکید کرد: این هم‌زمانی حکمت الهی است تا پیام ایثار و مقاومت در تاریخ ماندگار شود و ملت‌ها از سبک زندگی و اخلاق شهدا درس بگیرند.