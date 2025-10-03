به گزارش خبرنگار مهر، در روزگار کنونی که مشکلات معیشتی و نیازهای درمانی بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، فعالیتهای داوطلبانه و مردمی نقش بسزایی در کاستن از آلام نیازمندان دارد.
خیریه «ریحانهالنبی» شهرستان زنجان نمونهای روشن از این همت جمعی است که با محوریت اعضای یک هیئت مذهبی شکل گرفته و طی سالهای اخیر توانسته است خدمات متنوعی در حوزههای سلامت، معیشت و آموزش ارائه دهد. این مرکز با اتکا به مشارکت جهادی خیرین و معلمان، نه تنها به درمان بیماران و تأمین دارو کمک کرده، بلکه با برگزاری کلاسهای رایگان و پشتیبانی از دانشآموزان نیازمند، گامهای ارزشمندی در مسیر عدالت آموزشی برداشته است.
مجید محمودی، کارشناس ارشد جامعهشناسی و دبیر آموزش و پرورش، مسئولیت خیریه «ریحانهالنبی» شهرستان زنجان را بر عهده دارد. ایشان سالها پیش هیئتی مذهبی با عنوان «ریحانهالنبی» را بنیانگذاری کرده و حدود چهار سال است که با همکاری اعضای هیئت، مرکز نیکوکاریای با همین نام را راهاندازی کردهاند.
بیشتر خیرین این مرکز از اعضای هیئت هستند و ارتباطات نزدیک و مستقیم با آنان برقرار است. دفتر مرکزی خیریه در حسینیه بنیاد شهید قرار دارد. عمده فعالیتهای این مجموعه در حوزه سلامت و درمان متمرکز است؛ بهگونهای که هزینه دارو و آزمایشهای پزشکی نیازمندان را تأمین میکند و با همکاری گروهی از پزشکان شهر، امکان درمان و ویزیت رایگان افراد معرفیشده را فراهم میسازد.
توزیع بستههای معیشتی ویژه مناسبتهای مختلف همچون ماه مبارک رمضان و شب عید، از برنامههای مستمر این مرکز به شمار میآید. در زمینه تهیه جهیزیه نیز اقدامات حمایتی در حد توان صورت گرفته است.
حوزه آموزش یکی دیگر از عرصههای فعالیت این خیریه است؛ به این ترتیب که برای دانشآموزان نیازمند کلاسهای تقویتی رایگان برگزار میشود. معلمان و دانشآموزان بهصورت جهادی در این طرح مشارکت دارند و تمامی منابع مالی مرکز از طریق کمکهای مردمی تأمین میگردد.
علاوه بر این، صفحهای در فضای مجازی برای معرفی فعالیتها و ارائه گزارش عملکرد به خیرین ایجاد شده است تا شفافیت و اطلاعرسانی بهصورت مستمر انجام پذیرد.
