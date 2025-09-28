برگزاری بازیهای آسیایی آیچی_ناگویا در مناطق و شهرهای مختلف، ترانسفر اعزام تیم ها برای حضور در شهر میزبان و اسکان تیم ها در هتل، کشتی و ویلا های کوچک، دغدغه اکثر کشورها در نشست سرپرستان کاروان های اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی آیچی - ناگویا که به تازگی از نشست سرپرستان کشورهای اعزامی به ناگویا با کمیته برگزاری بازیها بازگشته است، گفت: سفر طولانی بود و بمدت ۵ روز با حضور سرپرستان کشورهای مختلف آسیایی و نمایندگان شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی ها به بررسی وضعیت میزبانی پرداختیم و قسمت های مختلف کمیته برگزاری بازی ها به ارائه گزارشات خود پرداختند و در ادامه سمینار پرسش و پاسخ و بازدید از برخی مناطق داشتیم.

وی ادامه داد: اگر چه ژاپنی ها تجربه زیادی در میزبانی رویدادهای مهم ورزشی به خصوص بازی های آسیایی و المپیک دارند ولی در همه این رویدادهای اسکان ورزشکاران در دهکده ورزشکاران بود اما این بار متفاوت است چرا که برای نخستین بار قرار است که تیم ها در هتل های مختلف، کشتی و ویلا های کوچک کمپ مانند استقرار یابند و طبیعی است که ابهامات زیادی به وجود بیاید مخصوصاً اسکان ورزشکاران، به عنوان مثال ویلا های آنها کوچک است و یا کشتی های آنها نمی دانیم شرایط امکاناتی شان چگونه است و نحوه حضور تیم ها نیز سختی های خودش را دارد.

رحیمی تصریح کرد: تنها مسابقات شیرجه، شنا و سوار کاری در توکیو برگزار می شود و مابقی رشته های ورزشی در استان ناگویا، شهر آیچی و در شهر ها و مناطق مختلف برگزار می شود و حتی هتل کمیته های المپیک مجزا است که این امر ممکن است چالش های مختلفی را ایجاد کند. به عنوان مثال بنده از دبی عازم توکیو شده و سپس با قطار شهری عازم منطقه ناگویا شدیم و از آنجا با قطار شهری عازم هتل محل اقامت خود شدیم که خب با توجه به اینکه بسیاری از هتل ها در مناطق و شهرهای مختلف مرکز است برای همه ورزشکاران به خصوص آنهایی که تجهیزات دارند این امر سخت و خسته کننده می شود.

سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ادامه داد: در نشست تخصصی با نمایندگان کمیته برگزاری اولین چیزی که اشاره کردم همین موضوع بود که کمیته برگزاری بازها بر خلاف ادوار گذشته تمامی مسائلی از این دست را به خود کشورها موکول کرده است که جای تعجب دارد که پس از بازگشت به تهران آن را به دبیر کل انتقال داده و نامه نگاری های لازم در این خصوص انجام شده است تا کاروان ورزشی کشورمان را به عنوان مثال از تهران راهی بانکوک و یا شانگهای و از آنجا راهی ناگویا کنیم تا بچه ها دغدغه ای نداشته باشند.

وی ادامه داد: از طرفی برخی اسکان هایی که میزبان برای چهار نفر در نظر گرفته است کوچک بوده و پیشنهاد دادیم اتاق چهار نفره را برای دو نفر بگیریم و هزینه آنرا هم تقبل کنیم تا کاروان اعزامی ما شرایط راحت تری داشته باشد از طرفی در خصوص نحوه پرداخت هم توضیحات کاملی ارائه ندادند.

سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا خاطر نشان کرد: شورای المپیک آسیا هم نسبت به این موارد حساسیت نشان داد بخصوص که در نشست تخصصی وقتی این موارد را اعلام کردم پاسخ روشنی ندادند اما به هر حال ژاپنی ها چون برنامه ریزی خوبی دارند امیدواریم در مدت زمان باقی مانده این دغدغه ها را برطرف کرده و باید دید در نشست های بعدی که اوایل سال آینده برگزار می شود چقدر در رفع و رجوع آن برنامه ریزی کرده اند چرا که برخی کشورهای اسلامی در این خصوص و حتی تامین غذای حلال هم نگرانی های خود را اعلام داشتند.

رحیمی در خاتمه ابرازداشت: هر چند امیدواریم ژاپنی ها تا زمان بازیها دغدغه شرکت کنندگان را بر طرف کنند اما دست رو دست هم نمی گذاریم ببینیم میزبان چکار می کند، نامه نگاری های لازم در این خصوص شده و دغدغه های مان را برایشان ارسال کرده ایم و تمهیدات لازم را در اینباره خواهیم اندیشید بخصوص که با توجه به موارد عنوان شده و حساسیت های موجود و پراکندگی رشته ها و دوری هتل ها همچون هتل کادر سرپرستی، توصیه ما به روسای فدراسیون ها اینست که یا خود سرپرستی تیم اعزامی را بر عهده بگیرند و یا از سرپرستان قوی استفاده کنند تا چالش های خاصی ایجاد نشود.