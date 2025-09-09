اعلام اولیه ایران برای اعزام ۵۰۰ ورزشکار از ۳۴ فدراسیون به ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فاصله زمانی باقی مانده تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ و به ویژه در پیش بودن بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی در بحرین و ریاض، تمرکز اصلی مجموعه ورزش کشور به چگونگی اعزام کاروان به این دو رویداد است. با این حال در کمیته ملی المپیک اقداماتی در راستای بازی های یک سال آینده انجام شده است و از جمله اعلام اولیه برای اعزام رشته ها.

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در ۴۶۰ رویداد و ۴۱ رشته برگزار خواهد شد. کمیته ملی المپیک آمادگی اولیه خود را برای اعزام ۵۰۰ ورزشکار از ۳۴ فدراسیون به برگزارکنندگان این بازی ها اعلام کرده است. این ورزشکاران در ۵۰ رویداد رقابت خواهند داشت.

بعد از اتمام بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی، تمرکز کمیته ملی المپیک روی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ قرار می گیرد اما قرار است پیش از این بازی ها و در واقع بعد از نخستین نشست هماهنگی میان سرپرست کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا (۳۱ شهریور تا ۴ مهر) نشست های تخصصی با فدراسیون ها به صورت رسمی برگزار شود. با ارزیابی وضعیت تیم ها و ورزشکاران در رشته های مختلف، جمع بندی نهایی در مورد تعداد رشته و ورزشکاران اعزامی شان حاصل می شود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر سال ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن و در استان آیچی (ناگویا) و توکیو برگزار می شود.

بعد از اینکه به دلیل همه گیری کرونا، دوره پیشین بازی های آسیایی از سال ۲۰۲۲ به ۲۰۲۳ موکول شد، با برگزاری بازی های ۲۰۲۶، این رویداد به چرخه سنتی و عادی ۴ ساله خود باز می گردد.