به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هماهنگی میان سرپرست کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ۳۱ شهریور تا ۴ مهر به میزبانی توکیو برگزار خواهد شد.

به همین منظور اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در این بازی ها، شنبه آینده ۲۹ شهریور عازم ژاپن خواهد شد تا در این نشست شرکت داشته باشد.

در نشست هماهنگی سرپرستان کاروان های بازی های آسیایی، علاوه بر بازدید سرپرستان از ورزشگاه های محل برگزاری بازی ها، در مورد مسائل مرتبط پیرامون بازی ها نیز گزارش های لازم توسط برگزارکنندگان ژاپنی ارائه خواهد شد.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. استان نایچی و شهرهای مختلف این استان از جمله ناگویا محل برگزاری این دوره بازی ها هستند. البته رقابت های چند رشته هم در توکیو برگزار می شود.