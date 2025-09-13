اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو برای بازی های آسیایی در ناگویا

اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات صورت گرفته برای اعزام کاروان به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا توضیح داد و گفت: در حال حاضر به خاطر در پیش بودن بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی، تمرکز همه بر روی کاروان های اعزامی به این دو رویداد است با این حال در رابطه با بازی های آسیایی ناگویا اقداماتی انجام داده ایم تا با توجه به فاصله زمانی، از هیچ کاری عقب نمانیم.

وی به اقدامات انجام شده اشاره داشت و ادامه داد: نشست های تخصصی با فدراسیون ها به صورت رسمی آغاز نشده است اما یکسری نشست با فدراسیون های پرمدال و چندماده ای داشته ایم. فعلا با فدراسیون هایی مانند کشتی، تکواندو، والیبال و کاراته، کار نداریم چون تکلیف شان از حیث اعزام و چگونگی آن مشخص است. قاعدتا در این رشته ها با ترکیب کامل در بازی های آسیایی شرکت خواهیم داشت. نشست های موردنظر را با فدراسیون هایی مانند تیراندازی و قایقرانی داشتیم تا با توجه به تعدد ماده های رقابت در این رشته ها، ارزیابی کلی از وضعیت آنها داشته باشیم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ همچنین تصریح کرد: برای حضور در این بازی ها، اعلام آمادگی اولیه خود را به صورت رشته ای داشته ایم. برای اعزام ورزشکار و تیم در ۵۰ رشته (رویداد) از ۳۴ فدراسیون به برگزارکنندگان بازی ها اعلام آمادگی کرده ایم و در واقع اینگونه حضور کاروانی از ایران در ژاپن را قطعی کرده ایم.

به گفته رحیمی، در اعلام آمادگی اولیه ایران، اعزام ۵۰۰ ورزشکار به ناگویا مدنظر قرار داده شده است.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر سال ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن برگزار می شود

رحیمی با یادآوری در پیش بودن نخستین نشست هماهنگی میان سرپرست کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا (۳۱ شهریور تا ۴ مهر) خاطرنشان کرد: بعد از بازگشت از این نشست با توجه به اطلاعات تکمیلی که در مورد بازی ها کسب می کنیم و احتمالا کتابچه فنی بازی ها که در اختیارمان قرار می گیرد، دور نخست نشست تخصصی با فدراسیون ها را به صورت رسمی آغاز می کنیم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ناگویا تصریح کرد: به مانند همیشه در این نشست ها، وضعیت رشته ها از حیث مدال آوری مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوانیم به تدریج از نظر کیفی، به جمع بندی قابل اتکایی در مورد ترکیب کاروان دست یابیم.

وی در مورد دیگر برنامه های پیش بینی شده برای کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: بعد از اتمام بازی های آسیایی جوانان و بازی های اسلامی، بازدید از اردوها را در دستور کار قرار می دهیم. قصد داریم تا زمان اعزام کاروان به ژاپن، از اردوی هر رشته طی چند مرحله بازدید داشته باشیم تا به صورت دقیق در جریان وضعیت ورزشکاران و تیم های‌شان قرار بگیریم.

رحیمی تاکید کرد: در این زمینه با ریاست کمیته ملی المپیک صحبت داشته ام و هماهنگی های لازم را با وزیر ورزش هم خواهیم داشت. نمی خواهیم بازدید از اردوها صرفا به ماه های پایانی موکول شود. چون بازدید چند مرحله از هر رشته را در برنامه داریم، از همین امسال حضور در محل اردوها را آغاز می کنیم.