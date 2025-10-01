شناگر ایران برای چهارمین بار در آسیا رکوردشکنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا، امروز (چهارشنبه ۹ مهر) با برگزاری رقابت های ماده ۸۰۰ متر آزاد در هند پیگیری شد.

محمد قاسمی که به عنوان تنها نماینده شنا ایران راهی این رقابت ها شده است، در این بخش از مسابقات زمان ۸ دقیقه، ۱۱ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه را ثبت کرد و موفق به جابه جایی رکورد ملی شد. رکورد قبلی این ماده ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه بود.

محمد قاسمی در پایان رقابت دو گروه ماده ۸۰۰ متر آزاد، صدرنشینی را به خود اختصاص داد. با رقابت گروه سوم و پایانی که بعدازظهر امروز انجام می‌شود، رده بندی نهایی این ماده مشخص خواهد شد.

رکوردشکنی قاسمی در ماده ۸۰۰ متر آزاد مسابقات قهرمانی آسیا، چهارمین رکوردشکنی او در جریان این رقابت ها بود. او پیش از این در ماده ۲۰۰ متر آزاد و ماده ۴۰۰ متر آزاد (۲ بار - مرحله مقدماتی و فینال) رکوردشکنی کرده بود.

