به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، مراسم دوی تفریحی فان ران با حضور مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ، «تاماکی تسوکادا» سفیر ژاپن در ایران، «جینز» نماینده و مدیر رسا نه ای شورای المپیک آسیا، اعضای هیئت اجرایی و ۴۰۰ دانش آموز ۵ تا ۱۲ ساله صبح امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
درابتدای این مراسم علی نژاد اظهار داشت: خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و شما را پر از انرژی و با لبخند میبینم. امروز یک روز خاص است چون فقط یک سال دیگر تا شروع بازیهای آسیایی باقی مانده است؛ بزرگترین رویداد ورزشی قاره ما که ورزشکاران کشورهای مختلف آسیا در آن کنار هم جمع میشوند، رقابت میکنند و در عین حال دوستیها و خاطرههای زیادی میسازند.
علی نژاد افزود: شاید مسیر دویدن امروز کوتاه باشد اما معنی خیلی بزرگی دارد. این دویدن یعنی ورزش فقط برای قهرمانان حرفهای نیست، بلکه برای همه است؛ برای بچهها، نوجوانها، خانوادهها و هر کسی که میخواهد سالم، شاد و پرانرژی زندگی کند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد : شما نونهالان و نوجوانان عزیز، آینده ورزش کشور هستید. شاید امروز فقط برای سرگرمی و نشاط دویدید اما همین قدمها میتواند شروع یک راه بزرگ باشد، راهی که شما را به تیم ملی میرساند و حتی ممکن است در بازیهای آسیایی یا المپیک شما را ببنیم. باور کنید هر قهرمانی، از همین لحظههای کوچک شروع کرده است.
وی تصریح کرد: دویدن امروز، فارغ از برد و باخت، یک پیام دیگر هم دارد: ما میخوایم نشان دهیم ورزش فقط رقابت نیست، بلکه پلی است برای دوستی، صلح و نزدیکتر شدن دلها. همان چیزی که جنبش المپیک همیشه به آن تاکید دارد.
علی نژاد افزود: پس بیائید همیشه پرانرژی باشیم، با امید و انگیزه حرکت کنیم و هر جا که هستیم، پیام شادی و سلامتی را به دیگران منتقل کنیم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان گفت: از همه شما بچههای پرشور ممنونم که با حضور و انرژی خود این Fun Run را به یک خاطره زیبا تبدیل کردید.
نظر شما