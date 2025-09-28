سرهنگ صفاری زاده: باند فیشینگ غرب کشور در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود صفاری‌زاده افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز دو میلیارد ریالی از حساب بانکی وی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ صفاری‌زاده افزود: کارآگاهان پلیس فتا در یک عملیات غافلگیرانه و پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان اصلی این پرونده در یکی از استان‌های غربی کشور شدند.

وی ادامه داد: متهم دستگیرشده در بازجویی‌ها اعتراف کرد که از حدود شش ماه قبل با همکاری دو نفر دیگر، اقدام به فیشینگ در قالب پیامک‌های جعلی سامانه ثنا، اپلیکیشن‌های بانکی و سهام عدالت کرده و همچنین فایل‌های آلوده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌نموده است.

اعضای این باند با طراحی اپلیکیشن‌های جعلی، تلفن همراه قربانیان را آلوده کرده و از طریق ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی و هک حساب تلگرام افراد، مبالغی را از مخاطبان آنان کلاهبرداری می‌کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، سایر اعضای این باند نیز در یکی دیگر از شهرهای همان استان شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه، از تلفن همراه متهمان بدافزارهایی برای هک و نفوذ به گوشی شهروندان کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس فتا مازندران ضمن هشدار به شهروندان تأکید کرد: کاربران به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس ارسال‌شده در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی کلیک نکنند و برای اطلاع از خدمات قضائی یا بانکی صرفاً به سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی مراجعه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات شهروندان در سراسر استان است.