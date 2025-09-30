  1. اقتصاد
واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر از روز چهارشنبه نهم مهر سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌الله صیدی گفت: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت های سرمایه پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد.

مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شد.

