۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

خلیلی: تکمیل زنجیره خدمات و گردشگری اردبیل در دستور کار است

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرایی شدن شهرک سلامت و شهرک پخش دارو و صنایع غذایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای پروژه شهرک سلامت و شهرک پخش دارو و صنایع غذایی اظهار کرد: ۴۹ درصد ارزش افزوده استان مربوط به بخش خدمات است و باید برای افزایش این سهم، ایجاد شهرک سلامت به‌عنوان طرحی اقتصادی و سلامت‌محور در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با وجود جاذبه‌های گردشگری در استان اردبیل، زنجیره گردشگری همچنان کامل نیست و اجرای شهرک سلامت می‌تواند تکمیل‌کننده این زنجیره باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین ضرورت ایجاد شهرک تخصصی پخش دارو و صنایع غذایی را یادآور شد و گفت: با ایجاد این شهرک امکان ثبت و تأمین برخی اقلام دارویی و غذایی سلامت‌محور در استان فراهم می‌شود و کنترل‌های لازم در صدور مجوزها نیز صورت خواهد گرفت.

گفتنی است، در این نشست مکان‌های پیشنهادی برای ایجاد شهرک‌های سلامت و پخش دارو و صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

