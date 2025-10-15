به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان کوثر اظهار کرد: در جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان کوثر، ۶۱ طرح اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری با مجموع تسهیلاتی افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید که اجرای آن‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های زیربنایی مرتبط با حوزه اقتصادی شهرستان، افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده مقرر شد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان، عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی به پل پیرتقی را حداکثر تا ۲۵ روز آینده به پایان برسانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری شهرستان کوثر اظهار کرد: توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای، اصلاح و توسعه باغات، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش صنایع تبدیلی، ایجاد مراکز گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی این شهرستان است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌ویژه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شرکت شهرک‌های کشاورزی باید همکاری لازم را داشته باشند.

خلیلی از معرفی طرح‌های تولیدی مصوب برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه و منابع سفر رئیس‌جمهور پزشکیان خبر داد و افزود: براساس تأکید استاندار اردبیل، شهرستان‌های کم‌برخوردار در تخصیص منابع مالی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به نیاز این منطقه به زیرساخت‌های آب و برق، بیان کرد: تأمین و انتقال آب و برق از رودخانه گیوی‌چای به سد لیکوان و احداث شهرک گلخانه‌ای در دستور کار است و شرکت آب منطقه‌ای نیز موظف شده مراحل قانونی واگذاری آبگرم گیوی به بخش خصوصی را پیگیری کند.