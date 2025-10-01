خلیلی: تنها راه توسعه اردبیل، واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی است

بهروز خلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، تشکیل تعاونیها را یکی از مدرنترین و مهمترین روشهای خصوصیسازی دانست که در سطح جهان نیز امتحان خود را با موفقیت پس داده است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمیسازی اقتصاد به عنوان راه نجات کشور، افزود: دولت نیز در این راستا علاوه بر بهکارگیری ظرفیت بخش خصوصی، بر رویکرد محله محور تأکید دارد و نقش مردم را در اداره همه امور، لازم و مفید دانست.
خلیلی وظیفه تعاونیهای موفق را بسیار تعیینکننده خواند و گفت: تعاونیها اگر موفق عمل کنند، صنایع تبدیل و تکمیلی را پای مزرعه خواهند برد تا دست سودجویان و دلالان را قطع کرده و کالا مستقیماً از تولید به دست مصرفکننده برسد. این چرخه قطعاً به کنترل قیمتها در بازار نیز منجر خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم تحول در ساختار این مجموعهها تأکید کرد و از تعاونیها خواست که به سمت استفاده از ظرفیتهای استارت آپی و دانشبنیان حرکت کنند تا بتوانند خود را بهروزرسانی کرده و نقشی تعیین کننده در توسعه جامعه ایفا نمایند.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل از شرکتهای تعاونی و اتحادیهها خواست که نظارت کافی و وافی را بر پایابهای سد خداآفرین داشته باشند تا این پروژهها در سال جاری به اتمام رسیده و تحویل بهرهبرداران گردد.
خلیلی همچنین با اشاره به چالشهای جدی بخش کشاورزی، تغییر اقلیم، کمبود منابع آبی، فرسایش خاک و آلودگی محیط زیست را تهدیدات روزافزون این حوزه دانست و تاکید کرد: اگر مدیریت صحیح و اصولی بر این چالشها اعمال نشود، تأمین امنیت غذایی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در پایان، با اشاره به بدعهدیهای آمریکا در موضوع برجام، تأکید کرد که این تجربه نشان داد ما نباید چشم به بیگانه داشته باشیم و باید برای فائق آمدن بر مشکلات، به داشتهها و پتانسیلهای داخلی خود از جمله ظرفیت نیروی انسانی و نعمتهای خدادادی متکی باشیم.
