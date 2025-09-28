به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه در ساعت ۱۷:۵۸، تصادفی مرگبار در محور شوش به اهواز و در محدوده سهراهی چغازنبیل رخ داد که به جانباختن دو نفر و مجروح شدن سه تن انجامید.
مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با تأیید این خبر گفت: حادثه بهقدری شدید بود که دو نفر در دم جان باختند و سه مصدوم دیگر با وضعیت وخیم به بیمارستان شوش منتقل شدند.
وی با اشاره به اعزام سریع نیروهای امدادی افزود: سه دستگاه آمبولانس در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و اقدامات درمانی اولیه بلافاصله آغاز شد.
به گفته احمدی بلوطکی، تمامی حادثهدیدگان مرد بودهاند و هویت دو نفر از جانباختگان هنوز مشخص نشده است. او تأکید کرد: اینکه در سال ۱۴۰۴ هنوز با پدیده قربانیان مجهولالهویه در تصادفات جادهای مواجهیم، جای تأمل جدی دارد.
وی همچنین بیان کرد: سه مصدوم دیگر حدوداً ۴۰ سال سن دارند و وضعیت جسمانی آنان تحت مراقبت ویژه قرار دارد.
