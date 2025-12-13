فوت ۴ نفر و مصدومیت ۳۵۶ نفر در حوادث ترافیکی خوزستان طی چهار روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: از ساعت هشت صبح سهشنبه ۱۸ آذرماه تا هشت صبح شنبه ۲۲ آذرماه، در مجموع ۳۴۸ مأموریت مرتبط با حوادث ترافیکی در شهرها و محورهای مواصلاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند و ۳۵۶ نفر نیز مصدوم شدند که بخش عمدهای از این حوادث با شرایط جوی، لغزندگی معابر و کاهش دید ارتباط داشته است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی خوزستان با اشاره به حوادث درونشهری گفت: از مجموع مأموریتها، ۲۳۱ حادثه مربوط به تصادفات شهری بوده است که در این میان، اهواز با ۱۱۶ حادثه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. پس از آن شهرهای رامهرمز با ۱۶ حادثه، امیدیه با ۱۵ حادثه، ایذه و باغملک هر کدام با ۱۲ حادثه و مسجدسلیمان و شوش هر کدام با ۱۰ حادثه قرار دارند.
وی ادامه داد: در شهرهای رامشیر هشت حادثه، اندیمشک ۶ حادثه، سوسنگرد پنج حادثه، هندیجان، ماهشهر و گتوند هر کدام چهار حادثه، لالی سه حادثه، هفتکل و هویزه هر کدام دو حادثه و دهدز و اندیکا هر کدام یک حادثه ثبت شده است که در مجموع این سوانح، ۲۲۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و یک مورد فوتی گزارش شد.
احمدی بلوطکی با اشاره به حوادث جادهای نیز گفت: در این بازه زمانی ۱۱۷ حادثه ترافیکی برونشهری رخ داده است که بیشترین آنها در محورهای اهواز با ۲۶ حادثه، رامهرمز با ۱۴ حادثه، شوش و باغملک هر کدام با ۱۱ حادثه و اندیمشک با ۱۰ حادثه به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این حوادث جادهای، ۳ نفر جان باختند و ۱۴۱ نفر مصدوم شدند که توسط تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی خدمات لازم به آنها ارائه شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی بیان کرد: از تمامی رانندگان درخواست میشود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز، اطمینان از سلامت فنی خودرو و توجه ویژه به شرایط جوی، مهگرفتگی و بارندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند؛ چرا که کاهش دید و لغزندگی جادهها از عوامل اصلی افزایش تصادفات در این شرایط است.
