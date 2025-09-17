تعداد کشته های انفجار گاز در پردیس اهواز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ساعت پنج صبح، انفجار شدیدی در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان گلشاد ۳ منطقه پردیس رخ داد که موجب تخریب کامل ساختمان و خسارت گسترده به واحدهای مجاور شد.

وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، ۶ تیم امدادی از اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند. حضور به‌موقع نیروهای امدادی از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به جزئیات تلفات گفت: متأسفانه در این حادثه هفت شامل ۵ مرد در سنین ۱.۵ تا ۴۰ سال و ۲ زن در بازه سنی ۱۵ تا ۴۰ سال جان خود را از دست دادند؛ همچنین سه نفر دیگر شامل دو زن ۱۵ و ۴۰ ساله و یک مرد مصدوم شدند که وضعیت جسمانی آن‌ها در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این آتش نشانی اهواز از مرگ ۶ نفر در این حادثه خبر داده بود که به نظر می‌رسد تعداد کشته‌ها افزایش یافته است.