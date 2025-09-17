  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۴

تعداد کشته های انفجار گاز در پردیس اهواز افزایش یافت

اهواز – رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از جان‌باختن هفت نفر و مصدومیت سه نفر دیگر بر اثر انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی در منطقه پردیس اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ساعت پنج صبح، انفجار شدیدی در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان گلشاد ۳ منطقه پردیس رخ داد که موجب تخریب کامل ساختمان و خسارت گسترده به واحدهای مجاور شد.

وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، ۶ تیم امدادی از اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند. حضور به‌موقع نیروهای امدادی از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به جزئیات تلفات گفت: متأسفانه در این حادثه هفت شامل ۵ مرد در سنین ۱.۵ تا ۴۰ سال و ۲ زن در بازه سنی ۱۵ تا ۴۰ سال جان خود را از دست دادند؛ همچنین سه نفر دیگر شامل دو زن ۱۵ و ۴۰ ساله و یک مرد مصدوم شدند که وضعیت جسمانی آن‌ها در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این آتش نشانی اهواز از مرگ ۶ نفر در این حادثه خبر داده بود که به نظر می‌رسد تعداد کشته‌ها افزایش یافته است.

