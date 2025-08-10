یک کشته و سه مصدوم به دلیل واژگونی خودرو در محور امیدیه - ماهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ناگوار در ساعت ۱۵:۴۷ روز ۱۹ مردادماه در کیلومتر ۱۰ محور امیدیه به ماهشهر رخ داد. خودروی پراید حامل زائران اربعین واژگون شد و چهار سرنشین آن دچار حادثه شدند.

وی افزود: در این سانحه، یک مرد ۴۷ ساله و دو زن ۱۰ و ۴۷ ساله مصدوم شدند و متأسفانه یک زن ۵۳ ساله به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و سه مصدوم به بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه منتقل شدند. پیکر فرد فوت‌شده نیز به بیمارستان نفت امیدیه انتقال یافت.

احمدی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، از رانندگان خواست در ایام پرتردد اربعین با رعایت اصول ایمنی و توجه به توصیه‌های راهنمایی و رانندگی، از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند. وی همچنین اعلام کرد: از ابتدای برنامه اربعین تاکنون، پنج فقره تصادف در حوزه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز رخ داده که منجر به مصدومیت ۱۳ مرد و ۱۰ زن و فوت یک نفر شده است.