واژگونی تیبا در محور شوش–اهواز؛ کودک ۳ ساله در میان مصدومان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش– اهواز خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۵:۲۸ روز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴، در حدفاصل روستاهای سید عباس و عبدالخان رخ داد و منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

احمدی بلوطکی با اشاره به جزئیات گزارش اولیه افزود: مصدومان این حادثه شامل سه مرد ۱۱، ۱۶ و ۴۵ ساله و دو زن ۳ و ۴۲ ساله هستند. بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات درمانی اولیه انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: تمامی مصدومان برای ادامه روند درمانی به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.