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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

واژگونی تیبا در محور شوش–اهواز؛ کودک ۳ ساله در میان مصدومان

واژگونی تیبا در محور شوش–اهواز؛ کودک ۳ ساله در میان مصدومان

اهواز - واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش به اهواز، پنج نفر را راهی بیمارستان کرد؛ در میان مصدومان، کودک سه ساله نیز دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش– اهواز خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۵:۲۸ روز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴، در حدفاصل روستاهای سید عباس و عبدالخان رخ داد و منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

احمدی بلوطکی با اشاره به جزئیات گزارش اولیه افزود: مصدومان این حادثه شامل سه مرد ۱۱، ۱۶ و ۴۵ ساله و دو زن ۳ و ۴۲ ساله هستند. بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات درمانی اولیه انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: تمامی مصدومان برای ادامه روند درمانی به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

کد مطلب 6640486

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