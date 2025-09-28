  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

پایان باشکوه دومین اجلاسیه ۳هزار شهید سمنان با اجرای ۱۵ هزار برنامه

پایان باشکوه دومین اجلاسیه ۳هزار شهید سمنان با اجرای ۱۵ هزار برنامه

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به برگزاری ۲۴۱برنامه در قالب ۱۵ هزار فعالیت فرهنگی در اجلاسیه شهدای استان گفت: این اجلاسیه برای معرفی الگوهای ارزشی و حفظ دستاوردهای شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان در مصلی امیرالمومنین علیه السلام مرکز استان، بیان کرد: اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان برای دومین بار بعد از سال ۱۳۹۴ و به میزبانی شاهرود هم اکنون در مرکز استان به پایان می‌رسد.

وی افزود: این اجلاسیه در راستای فرامین ولیعصر مسلمین جهان برای معرفی الگوهای ارزشی و حفظ دستاوردهای شهدا برگزار شده است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در این اجلاسیه برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، گفت: ۲۴۱ برنامه در قالب ۱۵ هزار فعالیت در طول ایام برگزاری اجلاسیه به اجرا درآمد است.

شوقانی با بیان اینکه از یک سال قبل برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای برگزاری هرچه بهتر این اجلاسیه تدارک دیده شد، افزود: اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری به خصوص برای نوجوانان و جوانان در این اجلاسیه دیده شد.

کد خبر 6605150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها