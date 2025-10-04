  1. استانها
۲۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در شاهرود برگزار شد

شاهرود- جانشین سپاه شاهرود از اجرای ۲۰ ویژه برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حسین میرکریمی بعد از ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی شاهرود در سالن پورسینای علوم‌پزشکی درباره برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شاهرود بیان کرد: 12 کمیته تخصصی ویژه این برنامه ها در استان ایجاد شد.

‌وی با بیان اینکه این کمیته ها در هفته دفاع مقدس ویژه برنامه ها را اجرا کردند، افزود: 800 برنامه عمومی در طول این هفته در شهرستان شاهرود برگزار شد.

جانشین فرمانده سپاه شاهرود از اجرای20 برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در شهرستان خبر داد و گفت: ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس با مشارکت ویژه مردم همراه شد.

میرکریمی از اجرای برنامه های یادواره های شهدا، رژه خودرویی و موتوری، رونمایی کتاب و قدردانی از خانواده شهدا و ... در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: دو هزار نفر از شاهرود برای حضور در اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان اعزام شدند.

