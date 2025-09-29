  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

«اجلاسیه‌های شهدا» قدردانی از سرمایه‌های بی‌بدیل ملت ایران

«اجلاسیه‌های شهدا» قدردانی از سرمایه‌های بی‌بدیل ملت ایران

سمنان- رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با تأکید بر اینکه ایثار و فداکاری شهدا، سرمایه‌های بی‌همتای ایران اسلامی هستند، گفت: اجلاسیه‌های شهدا جلوه‌ای از قدردانی از آن‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی شامگاه دوشنبه در خاتمه اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی مصلای امیر المومنین (ع) سمنان بیان کرد: ایثار و فداکاری شهدا سرمایه های ایران اسلامی محسوب می شود و اجلاسیه های شهدا قدردانی از این سرمایه ها است.

وی بر نقش آفرینی شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تاکید کرد و افزود: شهدا چراغ راه هدایت برای نسل‌های آینده ما هستند لذا باید تلاش کنیم تا حرکت زنده بماند که برگزاری اجلاسیه ها و یادواره های شهدا می تواند چنین کارکردی داشته باشد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه اجلاسیه های شهدا برنامه‌هایی می‌تواند به جوانان و نوجوانان نشان دهد که چطور می توان برای آرمان‌ها و ارزش‌های خود ایستادگی کرد.

سعیدی شاهرودی همچنین با اشاره به تقدیم سه هزار شهید در دوران دفاع مقدس توسط مردم استان سمنان ابراز کرد: روحیه شهادت‌طلبی و نقش مردم استان سمنان در دوران دفاع مقدس بی بدیل است و اجلاسیه شهدا امروز یادآور و به نوعی قدردانی از همین نقش آفرینی است.

وی با بیان اینکه تلاش‌های مردم استان سمنان از میامی تا ایوانکی در دوران دفاع مقدس کم‌نظیر بود، تاکید داشت: مردم ما با مشارکت در دفاع از کشور و پشتیبانی از رزمندگان برگ زرینی در تاریخ افتخارات خودشان به جای گذاشته و نشان دادند که اهل ایستادگی و فداکاری هستند.

اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان شامگاه یکشنبه بعد از یک هفته فعالیت، به کار خود پایان داد.

کد خبر 6605355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها