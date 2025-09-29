به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی شامگاه دوشنبه در خاتمه اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی مصلای امیر المومنین (ع) سمنان بیان کرد: ایثار و فداکاری شهدا سرمایه های ایران اسلامی محسوب می شود و اجلاسیه های شهدا قدردانی از این سرمایه ها است.

وی بر نقش آفرینی شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تاکید کرد و افزود: شهدا چراغ راه هدایت برای نسل‌های آینده ما هستند لذا باید تلاش کنیم تا حرکت زنده بماند که برگزاری اجلاسیه ها و یادواره های شهدا می تواند چنین کارکردی داشته باشد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه اجلاسیه های شهدا برنامه‌هایی می‌تواند به جوانان و نوجوانان نشان دهد که چطور می توان برای آرمان‌ها و ارزش‌های خود ایستادگی کرد.

سعیدی شاهرودی همچنین با اشاره به تقدیم سه هزار شهید در دوران دفاع مقدس توسط مردم استان سمنان ابراز کرد: روحیه شهادت‌طلبی و نقش مردم استان سمنان در دوران دفاع مقدس بی بدیل است و اجلاسیه شهدا امروز یادآور و به نوعی قدردانی از همین نقش آفرینی است.

وی با بیان اینکه تلاش‌های مردم استان سمنان از میامی تا ایوانکی در دوران دفاع مقدس کم‌نظیر بود، تاکید داشت: مردم ما با مشارکت در دفاع از کشور و پشتیبانی از رزمندگان برگ زرینی در تاریخ افتخارات خودشان به جای گذاشته و نشان دادند که اهل ایستادگی و فداکاری هستند.

اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان شامگاه یکشنبه بعد از یک هفته فعالیت، به کار خود پایان داد.