دریافت 5 MB کد خبر 6605264 https://mehrnews.com/x3994k ۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۴ کد خبر 6605264 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۴ لحظه تخریب برج مکه در شهر غزه برج مکه در منطقه تل الهوا در جنوب غربی شهر غزه در حمله اشغالگران صهیونیست تخریب شد. کپی شد مطالب مرتبط سفر دریایی کاروان یاران صمود آغاز شد؛ دعای مردم بدرقه راه حامیان غزه نتانیاهو مدعی شد: محل اورانیوم غنیشده ایران را به آمریکا میگوییم ضربه های کاری مقاومت به نظامیان اسرائیلی در غزه با تاندوم و یاسین ۱۰۵ شهادت ۴۰ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه برچسبها فلسطین غزه تخریب انفجار حمله موشکی رژیم صهیونیستی جنگ غزه
