دریافت 5 MB
کد خبر 6605264
  1. فیلم
  2. بین الملل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۴

لحظه تخریب برج مکه در شهر غزه

لحظه تخریب برج مکه در شهر غزه

برج مکه در منطقه تل الهوا در جنوب غربی شهر غزه در حمله اشغالگران صهیونیست تخریب شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید