ضربه های کاری مقاومت به نظامیان اسرائیلی در غزه با تاندوم و یاسین ۱۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: مبارزان ما یک تانک مرکاوای ارتش رژیم اشغالگر را با موشک ضد زره در نزدیکی تقاطع الاصیل در منطقه الصبره واقع در شهر غزه در ساعت ۴ عصر روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ هدف قرار دادند.

از سوی دیگر گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز بیان کرد: مبارزان ما روز گذشته موفق شدند یک تانک مرکاوای ارتش رژیم اشغالگر را با موشک یاسین ۱۰۵ در جنوب برج الصالحی در منطقه تل الهوا واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دهند.

قسام اعلام کرد: روز گذشته تعدادی از نیروهای ارتش رژیم اشغالگر در جریان حمله به یک خانه با موشک ضد نفر که در آن تجمع کرده بودند کشته و زخمی شدند علاوه بر آنکه یک نفربر اسرائیلی نیز در اطراف مسجد عمار بن یاسر در منطقه تل الهوا واقع در جنوب شهر غزه با یک موشک تاندوم هدف قرار گرفت.

گردان‌های قسام علاوه بر آن تاکید کرد: مبارزان ما در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در منطقه التفاح واقع در شرق شهر غزه یک نظامی صهیونیست را با سلاح تک تیرانداز هدف قرار دادند که بر اثر آن این نظامی صهیونیست کشته شد.