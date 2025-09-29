منابع صهیونیست: پیشرفت محسوسی در مسیر توافق غزه رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که در مسیر دستیابی به توافق بعد از نشست شش ساعته وی با ویتکاف و کوشنر پیشرفت حاصل شده است.

این منبع اضافه کرد، فرصت موافقت تل آویو با طرح ترامپ تقویت شده است. فضای حرکت به سمت توافق مثبت است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از یک مسئول صهیونیست گزارش داد، پیشرفت محسوسی به سمت تحقق این توافق رخ داده است.

وی اضافه کرد: ما به شدت به این توافق نزدیک شده ایم.

آکسیوس نیز به نقل از یک مسئول در کاخ سفید بعد از نشست شش ساعته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ گزارش داد: به میزان زیادی به توافق بر سر طرح ترامپ نزدیک شده ایم.