شهادت ۴۰ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که بر اثر این حملات از بامداد امروز تاکنون بیش از ۴۰ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

یک منبع بیمارستانی اعلام کرد که دو نفر در حمله هوایی به الصبره در جنوب شهر غزه شهید شدند.

منابع فلسطینی از بمباران شدید مناطقی در اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه خبر می دهند.

از سوی دیگر محمد ابوسلمیه، مدیر کل مجتمع پزشکی الشفاء امروز یکشنبه اعلام کرد که کل شهر غزه در آتش می‌سوزد، در حالی که حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد و تعدادی از بیمارستان‌ها از خدمت خارج شده‌اند.

ابوسلمیه گفت: تانک‌های اسرائیلی در فاصله چند صد متری مجمع الشفاء قرار دارند و کادر پزشکی در شرایط بسیار دشواری فعالیت می‌کنند. روزانه حدود ۵۰ شهید در شهر غزه جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها زخمی با جراحات شدید و وخیم در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند.

مدیر مجتمع پزشکی الشفاء همچنین از تعطیلی ایستگاه‌های آب شیرین‌کن در بیشتر مناطق غزه خبر داد و بیان کرد: تعداد زیادی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در شهر غزه، از جمله سازمان پزشکان بدون مرز، از چرخه خدمات‌دهی خارج شده‌اند که این امر فشار بر بیمارستان را افزایش داده است.

وی با اشاره به وضعیت کودکان در غزه، گفت: کودکان غزه یا شهید هستند یا گرسنه؛ آنچه در حق کودکان غزه روا داشته می‌شود، جنایات عمدی است.

ابوسلمیه در پایان تاکید کرد: اشغالگران اجازه ورود محموله های غذا و دارو را به غزه نمی دهند و قحطی در حال گسترش و تعداد شهدای ناشی از سوءتغذیه در حال افزایش است.