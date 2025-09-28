سفر دریایی کاروان یاران صمود آغاز شد؛ دعای مردم بدرقه راه حامیان غزه

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، علی ستاری: ناوگان جهانی صمود بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان برای کمک به فلسطین است که از ۵۰ قایق و کشتی کوچک و بزرگ تشکیل شده و هیئت‌هایی از ۴۴ کشور جهان را در خود جای داده است؛ این کاروان می‌کوشد تا با این حرکت نمادین و رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، محاصره باریکه غزه را بشکند.

حضور کمرنگ مسلمانان در کاروان یاران صمود یکی از ضعف‌های مشهود است از این رو جمعی از مسلمانان ایرانی در تلاش هستند تا با پیوستن به این ناوگان جهانی یا راه‌اندازی یک ناوگان جدید متشکل از افراد مسلمان و آسیایی‌ها خود را به غزه برسانند.

تهدیدات رژیم صهیونیستی در برابر حرکت ناوگان جهانی صمود فعال و بالقوه است از این رو یاران صمود تلاش دارند با افزایش وسعت کاروان و افزایش تعداد ملیت‌های حاضر در این کاروان، دستان رژیم صهیونیستی را برای ایجاد تهدیدات امنیتی در مسیر ناوگان صمود را به حداقل برسانند.

حرکت کاروان یاران صمود کاملاً به صورت خودجوش و مردمی آغاز شده است و صمودیارانِ ایرانی با خودروهای شخصی خود را به استان‌های مختلف رسانده‌اند و از امروز نیز با هدف ورود به آب‌های آزاد، سفر خود را به صورت دریایی آغاز کردند.

حجت‌الاسلام مسلم وافی: حرکت ۱۳ روزه و ورود به دریا برای «شکستن حصر غزه»

حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی، مسئول کاروان زمینی یاران صمود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیزده روز حرکت خودرویی کاروان و عبور از استان های مختلف گفت: انگیزه حرکت کاروان یاران صمود «انجام وظیفه شرعی و انسانی» است و به فرمان اسلام و سفارش علما برای حمایت از مظلومان عمل می‌کنیم.

وافی گفت: کاروان از چابهار عبور خواهد کرد و در آنجا جلساتی با مردم و علمای اهل‌سنت برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد: همگرایی اقوام و مذاهب در حمایت از مظلومان از خواسته‌های اصلی این حرکت است.

نیت شکستن حصر و محدودیت‌های حقوقی

مسئول کاروان یاران صمود افزود: مقصد نهایی تلاش برای رسیدن به سواحل غزه و راه‌اندازی کاروان صمود دریایی آسیایی به‌منظور شکستن حصر غزه است.

وی عنوان کرد: اینکه تا کجا می‌توانیم برویم دست ما نیست و ملاحظات حقوقی و بین‌المللی وجود دارد؛ اما نیت و اراده‌مان راه‌اندازی کاروان صمود دریایی متشکل از کشورهای آسیایی برای شکستن حصر غزه است.

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان: برای آزادسازی غزه می‌رویم

حجت‌الاسلام مجید حبیبیان، عضو کاروان زمینی یاران صمود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف کاروان «محو و نابودی ظلم و ستم» و حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش در سطح جهان، به‌ویژه کمک و آزادسازی مردم غزه است.

او ضمن اشاره به ضربات واردشده به استکبار در جنگ‌های گذشته، تأکید کرد: این حرکت ادامه همان مقاومت‌هاست و کاروان قصد دارد به نوبت کشورها و مناطق تحت سیطره ظلم کمک برساند.

افول استکبار و ادامه مقاومت

حبیبیان هدف نهایی را غلبه بر استکبار جهانی و اجرای ضربه نهایی دانست و حرکت کاروان را بخشی از این مسیر معرفی کرد و گفت: ما برای آزادی غزه می‌رویم، برای کمک به مردم غزه، مردمی که امروز نماد نهضت جهانی‌اند.

وی تأکید کرد: کاروان یاران صمود وابسته به اعتبارات دولتی دولتی نیست و به حمایت مردمی نیاز دارد.

فاضلی: استقبال مردم از کاروان بی‌نظیر بود

فاضلی، از اعضای کاروان زمینی یاران صمود، گزارش داد: کاروان از تهران حرکت کرده و طی حدود ۱۳ روز، بیش از ۳۰ شهر و روستا را پشت سر گذشته است.

او از استقبال وسیع و مواجهه با احساسات عمیق مردمی سخن گفت و افزود: بسیاری از مردم به‌هنگام وداع اشک می‌ریختند و ابراز تمایل می‌کردند که همراه شوند.

فاضلی با طرح این سوال که چرا باید به غزه رفت، گفت: باید پرسیده شود چرا نباید برویم چرا که حرکت ما یک حرکت وجدان مدارانه و کاملاً انسانی است.

ستایش صبر و مقاومت غزه

فاضلی مقاومت مردم غزه را استثنایی توصیف کرد و افزود: این صبر و استقامت قابل پیش‌بینی نیست؛ به نظر من این آزمون الهی است تا مشخص شود کدام وجدان بیدار می‌شود.

مردم ایران برایمان دعا کنند

یکی دیگر از اعضای کاروان یاران صمود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از مردم بزرگ ایران می‌خواهیم که ما را از دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارند تا بتوانیم به پشتوانه ملت ایران خود را به غزه برسانیم‌.

وی افزود: همیشه می‌خواستیم راهی پیدا شود که خود را به غزه برسانیم و امیدواریم ناوگان صمود این خواسته را محقق کند.

این عضو کاروان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که قدمی برای نابودی ظلم و ستم و رژیم صهیونیستی برداریم.