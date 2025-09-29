  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

دسترسی دیجیتال برای روستاها؛ خرید مستقیم از عشایر ممکن شد

دسترسی دیجیتال برای روستاها؛ خرید مستقیم از عشایر ممکن شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:چند روز پربار برای اقتصاد دیجیتال را پشت سر گذاشتیم که از همه جذاب‌تر افتتاح طرح پست عشایری از سیستان و بلوچستان سرافراز بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چند روز پربار برای اقتصاد دیجیتال را پشت سر گذاشتیم. از برگزاری نمایشگاه الکامپ و استقبال پرشور شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و بازدیدکنندگان از آن، تا سفر به خراسان جنوبی و افتتاح ۶۱ طرح ارتباطی و ایجاد دسترسی برای روستاهای کم‌برخوردار این استان و از همه جذاب‌تر افتتاح طرح پست عشایری از سیستان و بلوچستان سرافراز.

وی افزود: از این به بعد از هرجای ایران می‌توانید از عشایر سرافراز مستقیم خرید کنید و آنها نیز می‌توانند سفارشی از گوشه گوشه ایران داشته باشند و پستچی عزیز ما در هر نقطه‌ای که باشند، به آنها خدمت می‌رساند.

دسترسی دیجیتال برای روستاها؛ خرید مستقیم از عشایر ممکن شد

کد خبر 6605433
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها