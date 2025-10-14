ورود سامانه بارشی به استان سمنان؛ هوا رو به سردی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه استان سمنان به خصوص در مناطق شمالی، کوهستانی و شرقی میزبان سامانه کم فشار بارشی و برودتی خواهد بود همچنین از روز جمعه به یکباره دمای هوا در استان سمنان کاهش چشم گیری خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده افزایش ابر، وزش شدید باد و گرد و خاک و در ارتفاعات بارندگی در ارتفاعات را پیش بینی کردند همچنین اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، دمای هوا از امروز سه شنبه و همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان کاهش نسبی دارد؛ برای سایر نقاط نیز جوی پایدار همراه با افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی پیش بینی شده است.

برای مرکز استان سمنان امروز سه شنبه آسمان صاف با ابرهای پراکنده است و غبار و وزش باد پیش بینی هواشناسی برای ادامه امروز است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز سه شنبه هم ۳۹ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای دامغان از امروز افزایش ابر، ورود سامانه بارشی، وزش باد نسبتاً شدید و همچنین بارش رگباری و رعد و برق در کنار کاهش دمای هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوا در دامغان برای امروز ۲۹ و ۱۲ است و فردا این شاخص به ۲۷ و ۱۴ درجه بالای صفر خواهد رسید.

در شاهرود نیز شاهد افزایش ابر، رعد و برق و بارش پراکنده در کنار وزش باد و کاهش دمای هوا خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این بزرگترین شهرستان استان سمنان ۲۵ و ۱۱ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای شهمیرزاد هم افزایش ابر و استقرار سامانه کم فشار بارشی از امروز پیش بینی شده است در مهدیشهر هم افزایش ابر، بارش و رعد و برق را به خصوص در ارتفاعات شاهد خواهیم بود از روز جمعه مجدداً با استقرار سامانه کم فشار در مهدیشهر و شاهرود و شمال دامغان شاهد بارش خواهیم بود.

گرمساری‌ها امروز هم شاهد وزش بادهای شدید خواهند بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان صنعتی ۳۲ و ۱۵ درجه بالای صفر اعلام شده است که در بیشینه، بیشترین در میان شهرستان‌های استان سمنان خواهد بود. برای دیگر نقاط استان سمنان وزش باد، غبار و همچنین کاهش دو الی سه درجه‌ای دمای هوا برای امروز و فردا پیش بینی شده است.

گفتنی است فردا شاهد خروج سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان خواهیم بود اما از روز جمعه دوباره با ورود سامانه کم فشار هم شاهد بارش و هم شاهد کاهش چشم گیر دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی خواهیم بود.