گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با هادی حق شناس استاندار گیلان، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه فناوری، برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در گیلان را تشریح کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات با جدیت به دنبال حمایت از شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات است و تلاش دارد زیرساخت‌های ارتباطی استان را به سطحی برساند که زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نوآورانه شود.

حاتمی‌زاده افزود: گیلان به واسطه نیروی انسانی نخبه و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود و وزارت ارتباطات با ارائه تسهیلات و برنامه‌های حمایتی، مسیر این تحول را هموار خواهد ساخت.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی، بر لزوم توجه جدی به لایه‌های زیرین هوش مصنوعی و حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرد.

وی افزود: گیلان ظرفیت تبدیل شدن به هاب اقتصاد دیجیتال کشور را دارا بوده و با استفاده از توان نخبگان بومی در حوزه فناوری، می‌توان مسیر پیشرفت استان را همسو با معیارها و ارزش‌های ایرانی-اسلامی هموار ساخت.

استاندار گیلان همچنین خواستار توجه ویژه وزارت ارتباطات به بهره‌گیری از استعدادهای بومی استان شد و گیلان را از بهترین مناطق کشور برای توسعه فناوری‌های نوین دانست.

توسعه خدمات هوشمند در گیلان مورد توجه قرار می‌گیرد

معاون وزیر ارتباطات همچنین در آئین معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری به دنبال ارائه خدمات بهتری هستیم، گفت: وجود ۱۵۰۰ مشترک فیبر در گیلان برازنده این استان نیست، این استان در اجرای پروژه فیبرنوری از استان‌های موفق بوده و باید شرایطی را فراهم کنیم مردم از این خدمات بهره مند شوند.

فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان هم در این جلسه با بیان اینکه از ۲۰۶۰ روستای گیلان حدود ۸۹ روستا باقی مانده تا به شبکه ملی اطلاعات متصل شود، گفت: توسعه فیبرنوری از دیگر اهدافی است که با شدت در حال توسعه آن هستیم گرچه در بخش توسعه زیرساخت‌ها رتبه خوبی داریم اما در جذب مشترکین آمار خوبی نداریم.

توکلی گفت: توسعه شبکه‌های ۵G از دیگر تأکیدات وزیر ارتباطات است که در حال حاضر ۶۴ دکل ارتباطی در این بخش داریم و اپراتورها به دنبال توسعه شبکه‌ها در استان هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان تصریح کرد: کاربردی سازی فناوری‌های نوین بسیار مورد توجه است و راه اندازی آزمایشگاه اینترنت اشیا در استان می‌تواند به این موضوع کمک کند، همچنین راه اندازی آزمایشگاه «افتا» با وجود تهدیدات سایبری در استان مهم است.

وی افزود: راه‌اندازی شهرک IT و استفاده از خدمات فناورانه از دیگر برنامه‌های مهم است؛ همچنین ظرفیت توسعه گیمینگ و انیمیشن در استان وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان ادامه داد: توسعه خدمات هوشمند همواره مورد توجه قرار می‌گیرد و گیلان هوشمند، کشاورزی و شهر هوشمند نیز دارای اهمیت است و باید برای تحقق این امر همه دستگاه‌ها کمک کنند.

معاون حقوقی، دولت، مجلس و استان‌های وزارت و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات در ادامه برنامه سفر خود در جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با حضور مجموعه مدیران ارتباطات استان در محل این اداره‌کل با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین مجموعه ارتباطات استان، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها اظهار داشت: ایجاد یک بستر مشترک برای شناسایی چالش‌ها و نیازهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گیلان ضروری است و تلاش شود این مسائل به‌صورت هدفمند احصا شده و در نهایت به خروجی‌های قابل اتکایی منجر شود تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.

وی بر تعامل نزدیک‌تر دستگاه‌های مرتبط و نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرآیند تأکید کرد.