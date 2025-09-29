به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در مصاحبه با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که ۱۲ هزار کارمند این آژانس در غزه، همانند سایر ساکنان، در معرض ویرانی جنگ قرار دارند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو، از ادامه ارائه خدمات مشاوره بهداشتی در غزه خبر داد و گفت که آژانس از وارد کردن کمک به غزه منع شده است. لازارینی افزود که حدود ۳۷۰ کارمند ما در غزه کشته شده‌اند و با توجه به عملیات در شمال، این تعداد ممکن است بیشتر باشد.

کمیسر آنروا همچنین اعلام کرد که کارمندان این آژانس در کرانه باختری، علی رغم خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی، به ارائه خدمات ادامه می‌دهند. لازارینی با بیان اینکه آنروا در آستانه فروپاشی قرار دارد و با کسری بودجه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار مواجه است، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا بودجه‌ای را برای آنروا فراهم کنند تا این آژانس بتواند به ارائه خدمات خود ادامه دهد.

وی هشدار داد که اگر بودجه بیشتری دریافت نکنیم، چاره‌ای جز اتخاذ یک تصمیم دردناک دیگر نخواهم داشت. وی همچنین بر حق به رسمیت شناختن کشور فلسطین تاکید کرد و گفت که فراتر از صرف به رسمیت شناختن، نیاز داریم.