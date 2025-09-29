۳۱ فلسطینی دیگر امروز در غزه به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات رژیم صهیونیستی به غزه ادامه دارد.

منابع بیمارستانی از شهادت ۳۱ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تاکنون خبر دادند.

این منابع بیان کردند که ۲۴ نفر از شهدا در شهر غزه به شهادت رسیده اند.

از سوی دیگر مدیر اداره اورژانس و فوریت‌های پزشکی شهر غزه و شمال این منطقه، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، اعلام کرد که به دلیل حضور نیروهای اسرائیلی، فعالیت‌های امدادی تنها به مناطق محدودی محدود شده است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای آمبولانس با دشواری شدید برای تردد در شهر غزه مواجه هستند، اعلام کردند که بیشتر بیمارستان‌های شمال و شهر غزه از خدمت خارج شده‌اند.

این مقام مسئول، وضعیت بهداشتی در شهر غزه را کاملاً اسفناک توصیف کرد و گفت که ۸۰ درصد خودروهای آمبولانس از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند و این وضعیت بحرانی، دسترسی به خدمات درمانی و انتقال بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.