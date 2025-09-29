به گزارش خبرنگار مهر، به جرأت می‌توان گفت که یک سال اخیر در عرصه مدیریت دولتی هنر و تئاتر ایران در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال عجیبی بوده و تمام تصوراتی را که نسبت به فقدان برنامه‌ریزی و چشم‌انداز در دوره‌های گذشته مدیریت دولتی هنر و تئاتر وجود داشت به یکباره تغییر داد.

طی یک سال اخیر مدیریت دولتی هنر در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه در حوزه تئاتر بیشتر از آنکه با مدیران مجرب و کاربلد اداره شود بیشتر در اختیار سرپرست‌ها بوده است و هر گاه هم دلیل این امر را از تصمیم‌گیرندگان این عرصه جویا شدیم پاسخ یک جمله تکراری بود؛ «استعلام‌ها زمان‌بر است!» در حالی که با وجود طولانی شدن همین استعلام‌ها در نهایت باز هم کمتر شاهد حضور مدیران و دبیران مجرب و متفاوت یا حداقل امتحان پس داده هستیم و مسئولیت ها بر عهده افرادی از همین بدنه وزارت ارشاد و کارمندان وزارتخانه سپرده می شود.

این استعلام‌های زمان‌بر چندماهه برای اداره‌کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر بالاخره به پایان رسید اما گویا متولی دولتی هنر یعنی معاونت امور هنری وزارت ارشاد هم باید یک استعلام زمان‌بر طولانی مدت را سپری کند.

بعد از کنار گذاشتن نادره رضایی از معاونت امور هنری وزارت ارشاد، محمدمهدی احمدی به عنوان سرپرست این معاونت آغاز به کار کرد و مشخص نیست که این سرپرستی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. وقتی استعلام مدیرکل هنرهای نمایشی و مدیر تئاتر شهر چند ماه طول می‌کشد، معلوم نیست آیا استعلام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر یک سال انجام خواهد شد یا خیر!

البته نکته مهم این است که موضوع استعلام‌ها بیشتر به یک توجیه شبیه است و موضوع اصلی به نداشتن گزینه‌های انتخاب یا محدود بودن این گزینه‌ها مربوط است. باید دید چه زمانی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون هنری جدید را پذیرا خواهد شد.

این بلاتکلیفی در بدنه دولتی مدیریت هنر به چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز سرایت کرده است. تنها ۴ ماه غیر مفید به برگزاری جشنواره چهل و چهارم تئاتر فجر زمان باقی مانده است و در این وضعیت تازه روز یکشنبه ۶ مهر وحید فخرموسوی به عنوان دبیر جشنواره انتخاب و معرفی شد.

مشخص نیست طی یک سال اخیر مدیران و مسئولان تصمیم‌گیرنده در عرصه هنر و تئاتر مشغول چه کار و برنامه‌ریزی‌ای بوده‌اند که از انتخاب و معرفی دبیر جشنواره تئاتر فجر غافل شده‌اند، زیرا وقتی به کارنامه کاری و فعالیت مدیران هنری طی یک سال اخیر نگاه می‌کنیم با عملکرد خاص و درخشانی مواجه نیستیم که بگوییم درگیری بر سر امور دیگر باعث کم‌توجهی به این عرصه شده است.

ضمن اینکه جشنواره تئاتر فجر به عنوان یک رویداد مهم در عرصه تئاتر ایران شناخته می‌شود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار جشنواره‌های فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی در ماه بهمن برگزار می‌شود. کار سخت جشنواره تئاتر فجر این است که با گروه‌های تئاتری سر و کار دارد و تولید تئاتر و آماده‌سازی یک اثر نمایشی برای اجرا در جشنواره به راحتی میسر نمی‌شود و دبیر و دبیرخانه جشنواره نیازمند زمانی حداقل یک ساله هستند تا بتوانند با انتشار فراخوانی کارشناسی شده، برنامه ریزی لازم برای برگزاری این رویداد تئاتری را انجام دهند.

به طور حتم چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در میان ادوار مختلف این رویداد تئاتری یکی از متفاوت‌ترین شرایط را تجربه می‌کند و برگزاری آن با وضعیت کنونی چالش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.

وحید فخرموسوی که پیش از این سابقه حضور به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی و پس از آن معاون اداره‌کل هنرهای نمایشی را در سابقه کاری خود داشته، باید در کمترین زمان ممکن فراخوان جشنواره چهل و چهارم را تدوین و منتشر کند. در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن اگر فراخوان در ماه مهر منتشر شود، گروه‌های نمایشی مدت‌زمان کمی را در اختیار دارند که آثار خود را برای حضور در بخش‌های مختلف ارائه و در صورت پذیرفته‌شدن آماده مرحله بازبینی آثار شوند.

تنها زمان مفیدی که دبیر جشنواره چهل و چهارم در اختیار دارد در بهترین حالت ممکن سه ماه مهر، آبان و آذر است و در ماه دی باید برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری جشنواره و جدول بخش‌های مختلف انجام شود.

اینکه وحید فخرموسوی تا چه حد به لحاظ بودجه دست بازی دارد تا بتواند با حمایت لازم در این بازه زمانی فشرده امور مربوطه را انجام دهد، مشخص نیست.

اما مهمترین بخش که برای فخرموسوی چالش‌برانگیز خواهد بود بخش بین‌الملل جشنواره چهل و چهارم است. با توجه به اینکه گروه‌های معتبر بین‌المللی برای حضور در رویدادهای مختلف از برنامه‌ریزی حساب‌شده و منسجمی استفاده می‌کنند محدودیت بسیاری برای دبیر جشنواره تئاتر فجر ایجاد می‌کند تا بتواند در بخش بین‌الملل دست به انتخاب‌هایی مناسب بزند.

با توجه به شرایط موجود، قطعاً وحید فخرموسوی سخت‌ترین شرایط را برای برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تجربه خواهد کرد.