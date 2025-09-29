اخبار بریکس؛ رشد ۳۵ درصدی تجارت ایران و روسیه و تأکید چین بر گذار سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین در پیامی ویدئویی به اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل تأکید کرد که گذار سبز و کم‌کربن «روند زمانه ما» است. او این مسیر را شرط اصلی برای تحقق توسعه پایدار جهانی دانست.

در حوزه روابط اقتصادی، مبادلات تجاری ایران و روسیه از ماه مه تا ژوئیه ۲۰۲۵ با اجرای موقت توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۳۵ درصد افزایش یافته است. کارشناسان این روند را گامی مهم در مسیر ادغام اقتصادی ایران در بازارهای منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند.

روسیه و اتیوپی نیز برنامه اقدام مشترکی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در خاک اتیوپی امضا کردند. این توافق در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با آبی احمد نخست‌وزیر اتیوپی حاصل شد و طرفین بر تقویت شراکت راهبردی خود تأکید کردند.

در حاشیه نشست عالی‌رتبه مجمع عمومی سازمان ملل، نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ برگزار شد. رتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزی در این نشست گفت که گروه ۲۰ می‌تواند به نیروی محرکه‌ای برای بازگرداندن اعتماد به نظام چندجانبه تبدیل شود.

هند نیز با ثبت هفت مکان طبیعی جدید در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جایگاه خود را در حوزه حفاظت از میراث طبیعی تقویت کرد. این مکان‌ها ظرفیت بالایی در معرفی تاریخ زمین‌شناسی و جذب گردشگران جهانی دارند.

از سوی دیگر، روسیه قطعه‌ای از اراضی مصر را به مدت ۴۹ سال برای ایجاد منطقه صنعتی روسیه در محدوده کانال سوئز اجاره کرده است. این منطقه امکان دسترسی بدون تعرفه شرکت‌های روسی به بازارهای آفریقا را فراهم می‌کند.

امارات متحده عربی نیز هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۱ تعداد استارت‌آپ‌های فعال در این کشور به بیش از دو میلیون برسد. وزارت اقتصاد امارات این طرح را به عنوان بخشی از راهبرد تقویت کارآفرینی معرفی کرده است.

وزارت امور دریایی و شیلات اندونزی هم در ادامه برنامه‌های زیست‌محیطی خود، ایجاد ۱۷ منطقه ذخایر «کربن آبی» شامل جنگل‌های مانگرو و مرداب‌های جزر و مدی را آغاز کرده است. یکی از استان‌های این کشور همچنین در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد جزایر بدون کربن است.